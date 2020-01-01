Милан рассматривает форварда Реала в качестве замены Ибрагимовичу

Лука Йович может сменить клубную прописку в скором времени.

Миланский клуб находится в поисках замены шведскому форварду команды Златану Ибрагимовичу.

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Как сообщает Gazzetta dello Sport, потенциальным кандидатом на место шведа является нападающий Реала Лука Йович.

Пока неизвестно будущее самого шведа в Милане - его контракт скоро закончится и он пока не уточняет, будет ли продление.

Йович в нынешнем сезоне отыграл 24 матча за Реал, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лука Йович вернулся из Сербии в Испанию с переломом стопы.