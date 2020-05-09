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Роналду показал свои любимые упражнения

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Португалец показал, какие упражнения помогают ему сохранять отличную форму.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл в Турин, где ожидает начала тренировок и возобновления Серии А.

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При этом португалец продолжает активно поддерживать свою физическую форму, и даже объявил о начале сотрудничества с сетью клубов здоровья Crunch. Также в рамках сотрудничества Роналду записал небольшой ролик, в котором показал 7 самых любимых упражнений.

Такая тренировка поможет любому человеку оставаться в отличной форме даже в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что в Португалии Криштиану Роналду нарушил правила карантина.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, тренировки, видео
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