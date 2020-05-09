Роналду показал свои любимые упражнения

Португалец показал, какие упражнения помогают ему сохранять отличную форму.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл в Турин, где ожидает начала тренировок и возобновления Серии А.

Читай также: Роналду подарил маме роскошный автомобиль в честь Дня матери

При этом португалец продолжает активно поддерживать свою физическую форму, и даже объявил о начале сотрудничества с сетью клубов здоровья Crunch. Также в рамках сотрудничества Роналду записал небольшой ролик, в котором показал 7 самых любимых упражнений.

Такая тренировка поможет любому человеку оставаться в отличной форме даже в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что в Португалии Криштиану Роналду нарушил правила карантина.