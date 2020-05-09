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Sky Italia отказался выплачивать последнюю часть суммы за трансляцию сезона

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Телетранслятор отказывается выплачивать сумму, которая была прописана в контракте.
Sky Italia отказывается платить клубом Серии А
Sky Italia отказывается платить клубом Серии А
sport.sky.it

Транслятор Серии А Sky Italia отказывается выплачивать клубам последнюю, шестую часть суммы, за показ нынешнего сезона.

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Как сообщает Calcio e Finanza, руководство телеканала уведомило дирекцию Серии А о своем решении. Теперь Sky Italia ожидает ответа, чтобы начать переговоры, по итогам которых контракт будет либо полностью разорван, либо стороны согласятся на снижение суммы.

С подобным заявлением также выступила компания DAZN, владеющая правами на три матча в каждом туре Серии А. При этом 19 из 20-ти клубов Серии А не согласны с тем, что они не имеют прав на эту выплату.

Ранее министр спорта Италии заявил, что нет оснований возобновлять Серию А.

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Теги: Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол
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