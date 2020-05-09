Sky Italia отказался выплачивать последнюю часть суммы за трансляцию сезона

Телетранслятор отказывается выплачивать сумму, которая была прописана в контракте.

Транслятор Серии А Sky Italia отказывается выплачивать клубам последнюю, шестую часть суммы, за показ нынешнего сезона.

Читай также: Власти Италии разрешили футбольным клубам проводить тренировки

Как сообщает Calcio e Finanza, руководство телеканала уведомило дирекцию Серии А о своем решении. Теперь Sky Italia ожидает ответа, чтобы начать переговоры, по итогам которых контракт будет либо полностью разорван, либо стороны согласятся на снижение суммы.

С подобным заявлением также выступила компания DAZN, владеющая правами на три матча в каждом туре Серии А. При этом 19 из 20-ти клубов Серии А не согласны с тем, что они не имеют прав на эту выплату.

Ранее министр спорта Италии заявил, что нет оснований возобновлять Серию А.