Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Милана и Наполи сдали отрицательные тесты на коронавирус

Комментариев: 0
Командам разрешат приступить к тренировкам.
Милан и Интер возобновят тренировки
Милан и Интер возобновят тренировки
Getty Images

Итальянские команды продолжают сдавать тесты на коронавирус, чтобы получить разрешение на возобновление тренировок.

Как сообщает официальный сайт Милана, все игроки "россонери" сдали отрицательный тест. Теперь футболисты приступят к индивидуальным занятиям на базе клуба.

Также Наполи сообщил, что с 10 мая возобновит тренировки. Все игроки неаполитанского клуба прошли тестирование и могут заниматься.

Ранее сообщалось, что тренер Интера Антонио Конте не может посещать тренировки команды из-за того, что не получил результатов теста на коронавирус.

Поделись:
Теги: Милан, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, тренировки, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь