Игроки Милана и Наполи сдали отрицательные тесты на коронавирус

Командам разрешат приступить к тренировкам.

Итальянские команды продолжают сдавать тесты на коронавирус, чтобы получить разрешение на возобновление тренировок.

Как сообщает официальный сайт Милана, все игроки "россонери" сдали отрицательный тест. Теперь футболисты приступят к индивидуальным занятиям на базе клуба.

Также Наполи сообщил, что с 10 мая возобновит тренировки. Все игроки неаполитанского клуба прошли тестирование и могут заниматься.

Ранее сообщалось, что тренер Интера Антонио Конте не может посещать тренировки команды из-за того, что не получил результатов теста на коронавирус.