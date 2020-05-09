Конте не получил результаты теста на COVID-19 и не может посещать тренировки Интера

Главный тренер Интера не может посещать занятия, пока не получит результаты теста на коронавирус.

Главный тренер Интера Антонио Конте еще не получил результат теста на коронавирус, из-за чего он не может посещать тренировки команды.

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Как сообщает Gazzetta dello Sport, в соответствии с протоколом возобновления тренировочного процесса, который утвердила федерация футбола Италии, все игроки, тренера и сотрудники клубов должны пройти тест на коронавирус, а затем подтвердить результат еще одним тестом через 72 часа.

Только после тестирования можно получить пропуск на тренировочные базы. Игроки Интера успешно прошли тестирование, однако Конте еще не получил результат второго теста. В связи с этим его не пустили на базу и он наблюдал за занятием при помощи видеосвязи.

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Le prime immagini degli allenamenti individuali al Centro Sportivo Suning! 👇#ForzaInter pic.twitter.com/OtIqGYFCeQ — Inter (@Inter) May 8, 2020

Ранее сообщалось, что в Сети появились снимки новой формы Интера на сезон-2020/21.