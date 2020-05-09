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Конте не получил результаты теста на COVID-19 и не может посещать тренировки Интера

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Главный тренер Интера не может посещать занятия, пока не получит результаты теста на коронавирус.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте еще не получил результат теста на коронавирус, из-за чего он не может посещать тренировки команды.

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Как сообщает Gazzetta dello Sport, в соответствии с протоколом возобновления тренировочного процесса, который утвердила федерация футбола Италии, все игроки, тренера и сотрудники клубов должны пройти тест на коронавирус, а затем подтвердить результат еще одним тестом через 72 часа.

Только после тестирования можно получить пропуск на тренировочные базы. Игроки Интера успешно прошли тестирование, однако Конте еще не получил результат второго теста. В связи с этим его не пустили на базу и он наблюдал за занятием при помощи видеосвязи.

Ранее сообщалось, что в Сети появились снимки новой формы Интера на сезон-2020/21.

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Теги: Антонио Конте, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, коронавирус, тест
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