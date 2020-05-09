Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дибала впервые после болезни потренировался на поле

Комментариев: 0
Аргентинец вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала вернулся к тренировкам на поле.

Читай также: Не мог дышать: Дибала рассказал, как пережил коронавирус

Как сообщает Sky Sport Italia, 26-летнего футболиста два часа осматривали медицинские сотрудники, после чего он был допущен к занятиям. Отмечается, что аргентинец тренировался индивидуально.

Стоит сказать, что Дибала занимался на поле впервые за 62 дня - в марте у него обнаружили коронавирус, и только 6 мая стало известно, что футболист вылечился.

Ранее Пауло Дибала рассказал, почему ему сложно играть с Месси.

Поделись:
Теги: Пауло Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, тренировки
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь