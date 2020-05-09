Дибала впервые после болезни потренировался на поле

Аргентинец вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала вернулся к тренировкам на поле.

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Как сообщает Sky Sport Italia, 26-летнего футболиста два часа осматривали медицинские сотрудники, после чего он был допущен к занятиям. Отмечается, что аргентинец тренировался индивидуально.

Стоит сказать, что Дибала занимался на поле впервые за 62 дня - в марте у него обнаружили коронавирус, и только 6 мая стало известно, что футболист вылечился.

Ранее Пауло Дибала рассказал, почему ему сложно играть с Месси.