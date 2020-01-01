Стало известно, как будет выглядеть новая форма Интера

В Сети появились снимки новой экипировки "нерадзурри".

Компания Nike разработала новый дизайн для новой формы Интера, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

По информации Footy Headlines, основная экипировка будет выполнена в традиционных синем и черных цветах, однако в дизайн были добавлены зигзагообразные полосы.

Второй и третий комплекты будут выполнены в голубом и белом цветах, на груди которых будет надпись “Интер“ и зигзагообразная полоса.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фото новой формы Ювентуса на сезон-2020/21.