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В Сети появились фото новой формы Ювентуса на сезон-2020/21

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Компания adidas разработала дизайн для трех комплектов новой формы Ювентуса.
В Сети появились фото новой формы Ювентуса
В Сети появились фото новой формы Ювентуса
Getty Images

Компания adidas разработала новый дизайн для трех комплектов экипировки Ювентуса на сезон-2020/21.

Как сообщает Footy Headlines, основной комплект формы выполнен в традиционных черно-белых цветах, а также дополнен золотыми элементами.

Комплект гостевой формы будет выполнен в синем цвете.

А вот третий комплект формы будет выполнен в необычном “леопардовом“ окрасе. 

Отмечается, что официально новую форму должны представить до конца мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Сеть попало фото новой домашней формы Манчестер Сити.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, фото, форма, экипировка
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