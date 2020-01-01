В Сети появились фото новой формы Ювентуса на сезон-2020/21

Компания adidas разработала дизайн для трех комплектов новой формы Ювентуса.

Компания adidas разработала новый дизайн для трех комплектов экипировки Ювентуса на сезон-2020/21.

Как сообщает Footy Headlines, основной комплект формы выполнен в традиционных черно-белых цветах, а также дополнен золотыми элементами.

Комплект гостевой формы будет выполнен в синем цвете.

А вот третий комплект формы будет выполнен в необычном “леопардовом“ окрасе.

Отмечается, что официально новую форму должны представить до конца мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Сеть попало фото новой домашней формы Манчестер Сити.