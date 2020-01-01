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Кьеллини: Балотелли - негативный человек, у которого нет уважения к команде

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Итальянец признался, что Фелипе Мело был его худшим партнером по команде.
Джорджо Кьеллини
Джорджо Кьеллини
Getty Images

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини назвал своих худших партнеров по команде.

“Меня подводили только два игрока. Балотелли - негативный человек, у него нет уважения к команде. Во время Кубка Конфедераций против Бразилии в 2013 году он проявлял неуважение к партнерам, ничем не помогал. Он заслужил пощечину.

Некоторые люди считали, что он был в пятерке лучших нападающих в мире, но я никогда не считал его даже в двадцатке.

Но был человек, который был еще хуже. Фелипе Мело - он действительно худший из худших. Я не приемлю людей, которые не уважают остальных и хотят быть “белой вороной“. Когда он был в команде, постоянно было ощущение, что может произойти конфликт. Об этом я заявил руководству: “Он паршивая овца“.

Как мои слова скажутся на встрече с Балотелли в матче с Брешией? У меня нет злых намерений. Если мне предстоит пообщаться с этими людьми, я сделаю это. Я не могу быть другом для всех, но только эти двое перешли все границы“, - цитирует итальянца Football Italia.

Ранее сообщалось, что Джорджо Кьеллини завершит карьеру в 2021 году.

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Теги: футбол, Марио Балотелли, Джорджо Кьеллини
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