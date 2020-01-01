Кьеллини: Балотелли - негативный человек, у которого нет уважения к команде

Итальянец признался, что Фелипе Мело был его худшим партнером по команде.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини назвал своих худших партнеров по команде.

“Меня подводили только два игрока. Балотелли - негативный человек, у него нет уважения к команде. Во время Кубка Конфедераций против Бразилии в 2013 году он проявлял неуважение к партнерам, ничем не помогал. Он заслужил пощечину.

Некоторые люди считали, что он был в пятерке лучших нападающих в мире, но я никогда не считал его даже в двадцатке.

Но был человек, который был еще хуже. Фелипе Мело - он действительно худший из худших. Я не приемлю людей, которые не уважают остальных и хотят быть “белой вороной“. Когда он был в команде, постоянно было ощущение, что может произойти конфликт. Об этом я заявил руководству: “Он паршивая овца“.

Как мои слова скажутся на встрече с Балотелли в матче с Брешией? У меня нет злых намерений. Если мне предстоит пообщаться с этими людьми, я сделаю это. Я не могу быть другом для всех, но только эти двое перешли все границы“, - цитирует итальянца Football Italia.

Ранее сообщалось, что Джорджо Кьеллини завершит карьеру в 2021 году.