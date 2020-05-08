Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Де Лигт: Для того, чтобы стать чемпионом, мастерства не достаточно

Комментариев: 0
Нидерландец считает туринскую команду сильнейшей в Италии.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт высказался о возможной победе команды в Серии А.

“Ювентус, без сомнений, сильнейшая команда Италии. Конечно, никакой другой задачи, кроме как завоевания чемпионского титула, перед нами стоять не может.

Но для того, чтобы стать чемпионом, иногда мастерства не достаточно, порой нужна удача. Могу лишь гарантировать, что мы сделаем все, что будет зависеть от нас“, - отметил футболист в интервью Tuttosport.

Напомним, на момент приостановки сезона Ювентус возглавлял турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая на один пункт Лацио.

Поделись:
Теги: футбол, Ювентус, чемпионат Италии, Маттейс де Лигт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь