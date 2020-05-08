Де Лигт: Для того, чтобы стать чемпионом, мастерства не достаточно

Нидерландец считает туринскую команду сильнейшей в Италии.

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт высказался о возможной победе команды в Серии А.

“Ювентус, без сомнений, сильнейшая команда Италии. Конечно, никакой другой задачи, кроме как завоевания чемпионского титула, перед нами стоять не может.

Но для того, чтобы стать чемпионом, иногда мастерства не достаточно, порой нужна удача. Могу лишь гарантировать, что мы сделаем все, что будет зависеть от нас“, - отметил футболист в интервью Tuttosport.

Напомним, на момент приостановки сезона Ювентус возглавлял турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая на один пункт Лацио.