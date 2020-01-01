Мальдини: Итальянские футболисты должны попытаться выйти на поле

Легендарный футболист считает, что во Франции совершили ошибку, досрочно завершив чемпионат.

Технический директор Милана Паоло Мальдини прокомментировал досрочное завершение чемпионата Франции.

“Итальянские футболисты должны попытаться выйти на поле, иначе это будет катастрофа для всех. Прежде всего с экономической точки зрения. Мы должны попробовать.

Франция, по моему мнению, совершила ошибку. Но мы примем любой вердикт правительства“, - цитирует Мальдини France Football со ссылкой на прямой эфир итальянца с Филиппо Индзаги в Instagram.

Напомним, Паоло Мальдини и его сын Даниэль вылечились от коронавируса.