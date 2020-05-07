Милан и Интер представили проект нового стадиона

В районе стадиона будет парк развлечений.

Интер и Милан представили мэрии Милана предварительный проект строительства нового стадиона и парка развлечений в районе Сан-Сиро.

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По задумке архитекторов проект будет состоять из двух частей и предусматривает реконструкцию и частичное сохранение нынешнего стадиона команд, который войдет в торгово-спортивный центр. Кроме того, вокруг арены будет зеленая зона, размер которой будет составлять более 100 тысяч квадратных метров.

Ориентировочная стоимость постройки оценивается свыше одного миллиарда евро. Вместимость нового стадиона будет составлять 60 тысяч зрителей.

🏟️ | STADIO



Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro



👉 https://t.co/w6R099XwpD#FCIM @NuovoStadioMI pic.twitter.com/FkM9ZbktrK — Inter (@Inter) May 7, 2020

Ранее сообщалось, что Барселона может продать права на название стадиона на 25 лет.