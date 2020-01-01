В Милане зафиксировали три новых случая коронавируса

На данный момент неизвестно, кто заразился вирусом.

В Милане были выявлены три случая заболевания коронавирусом, об этом сообщает журналист Николо Скира.

Источник не уточнил, есть ли среди зараженных футболисты или сотрудники тренерского штаба.

Отметим, что Милан планировал возобновить тренировочный процесс седьмого мая.

Напомним, что в Фиорентине зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом, а в Сампдории - три случая.