В Сампдории выявлено три новых случая заражением коронавирусом

Возобновление чемпионата Италии под угрозой срыва.

Руководство Сампдории объявило о том, что в команде зафиксировано три новых случая заражением COVID-19, об этом сообщает официальный сайт команды.

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Как утверждает пресс-служба клуба, медицинский персонал провел обследование футболистов, в результате которого и был выявлен коронавирус.

Отмечается, что вновь заболел один из игроков, который ранее уже сдавал отрицательный тест.

Сейчас трое футболистов помещены в карантин, а их состояние будет постоянно контролировать медицинский штаб Сампдории.

Напомним, что ранее в Фиорентине зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом.