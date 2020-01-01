В Сампдории выявлено три новых случая заражением коронавирусом
Возобновление чемпионата Италии под угрозой срыва.
Руководство Сампдории объявило о том, что в команде зафиксировано три новых случая заражением COVID-19, об этом сообщает официальный сайт команды.
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Как утверждает пресс-служба клуба, медицинский персонал провел обследование футболистов, в результате которого и был выявлен коронавирус.
Отмечается, что вновь заболел один из игроков, который ранее уже сдавал отрицательный тест.
Сейчас трое футболистов помещены в карантин, а их состояние будет постоянно контролировать медицинский штаб Сампдории.
Напомним, что ранее в Фиорентине зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом.
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