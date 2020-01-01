Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сампдории выявлено три новых случая заражением коронавирусом

Комментариев: 0
Возобновление чемпионата Италии под угрозой срыва.
Футболисты Сампдории
Футболисты Сампдории
Getty Images

Руководство Сампдории объявило о том, что в команде зафиксировано три новых случая заражением COVID-19, об этом сообщает официальный сайт команды.

Читай также: Дель Пьеро прокомментировал решение возобновить чемпионат Германии

Как утверждает пресс-служба клуба, медицинский персонал провел обследование футболистов, в результате которого и был выявлен коронавирус.

Отмечается, что вновь заболел один из игроков, который ранее уже сдавал отрицательный тест.

Сейчас трое футболистов помещены в карантин, а их состояние будет постоянно контролировать медицинский штаб Сампдории.

Напомним, что ранее в Фиорентине зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом.

Поделись:
Теги: Сампдория, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь