В Фиорентине зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом
Трое среди заболевших - футболисты.
В Фиорентине диагностировали шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Известно, что среди заболевших есть три футболиста и три сотрудника команды.
Отмечается, что они будут находится в изоляции, а оставшиеся игроки приступят к индивидуальным тренировкам с соблюдением всех мер предосторожности.
Напомним, ранее власти Италии разрешили футбольным клубам проводить тренировки.
Полная версия правил