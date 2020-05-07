Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Фиорентине зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом

Комментариев: 0
Трое среди заболевших - футболисты.
Фиорентина
Фиорентина
Getty Images

В Фиорентине диагностировали шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Известно, что среди заболевших есть три футболиста и три сотрудника команды.

Отмечается, что они будут находится в изоляции, а оставшиеся игроки приступят к индивидуальным тренировкам с соблюдением всех мер предосторожности.

Напомним, ранее власти Италии разрешили футбольным клубам проводить тренировки.

Поделись:
Теги: футбол, Фиорентина, чемпионат Италии, Серия А, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь