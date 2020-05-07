В Фиорентине зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом

Трое среди заболевших - футболисты.

В Фиорентине диагностировали шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Известно, что среди заболевших есть три футболиста и три сотрудника команды.

Отмечается, что они будут находится в изоляции, а оставшиеся игроки приступят к индивидуальным тренировкам с соблюдением всех мер предосторожности.

Напомним, ранее власти Италии разрешили футбольным клубам проводить тренировки.