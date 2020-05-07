Голкипер Аталанты вылечился от коронавируса

Марко Спортьелло может вернуться к тренировкам.

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, последние два теста футболиста на COVID-19 показали негативный результат.

Отметим, что Спортьелло заболел в конце марта и находился на самоизоляции. В ближайшее время он сможет приступить к тренировкам с командой.

Ранее полузащитник бергамцев Руслан Малиновский рассказал о возобновлении тренировок после карантина.