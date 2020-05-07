Голкипер Аталанты вылечился от коронавируса
Марко Спортьелло может вернуться к тренировкам.
Голкипер Аталанты Марко Спортьелло вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, последние два теста футболиста на COVID-19 показали негативный результат.
Отметим, что Спортьелло заболел в конце марта и находился на самоизоляции. В ближайшее время он сможет приступить к тренировкам с командой.
Ранее полузащитник бергамцев Руслан Малиновский рассказал о возобновлении тренировок после карантина.
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