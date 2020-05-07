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Голкипер Аталанты вылечился от коронавируса

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Марко Спортьелло может вернуться к тренировкам.
Марко Спортьелло
Марко Спортьелло
Getty Images

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, последние два теста футболиста на COVID-19 показали негативный результат.

Отметим, что Спортьелло заболел в конце марта и находился на самоизоляции. В ближайшее время он сможет приступить к тренировкам с командой.

Ранее полузащитник бергамцев Руслан Малиновский рассказал о возобновлении тренировок после карантина.

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Теги: футбол, Аталанта, коронавирус, чемпионат Италии, Серия А
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