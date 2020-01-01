Каннаваро: Пирло - ублюдок, я могу это сказать

Защитник сборной Италии поделился своим мнением о соотечественнике.

Именитый итальянский футболист Фабио Каннаваро рассказал о своем соотечественнике Андреа Пирло, с которым он долгое время играл вместе в национальной сборной и становился чемпионом мира в 2006 году.

Читай также: Величайшие футболисты в мире за последние 25 лет. Часть 2

"Пирло - ублюдок, я могу это сказать. Андреа - находчивый и веселый парень, который много шутит. Он не такой скряга, как некоторые могут подумать. Пирло отличный компаньон", - приводит слова Каннаваро Goal со ссылкой на его прямой эфир в Instagram.

Также Фабио вспомнил о моменте в финале ЧМ-2006, когда Зинедин Зидан головой ударил Марко Матерацци.

Читай также: Матерацци рассказал, как спровоцировал Зидана в финале чемпионата мира

"Честно говоря, я помню только шум. Я был рядом, и когда обернулся - Матерацци уже лежал на газоне. Услышал шум, Марко сказал: "Он меня ударил головой". О чем жалеть? Он сделал то, что должен - упал на газон. Спасибо и до свидания, но удар был хороший", - отметил Каннаваро.

Ранее Фабио Каннаваро признался, что начал тренерскую карьеру, мечтая однажды возглавить Реал.