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Каннаваро: Пирло - ублюдок, я могу это сказать

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Защитник сборной Италии поделился своим мнением о соотечественнике.
Фабио Каннаваро и Андреа Пирло
Фабио Каннаваро и Андреа Пирло
Getty Images

Именитый итальянский футболист Фабио Каннаваро рассказал о своем соотечественнике Андреа Пирло, с которым он долгое время играл вместе в национальной сборной и становился чемпионом мира в 2006 году.

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"Пирло - ублюдок, я могу это сказать. Андреа - находчивый и веселый парень, который много шутит. Он не такой скряга, как некоторые могут подумать. Пирло отличный компаньон", - приводит слова Каннаваро Goal со ссылкой на его прямой эфир в Instagram.

Также Фабио вспомнил о моменте в финале ЧМ-2006, когда Зинедин Зидан головой ударил Марко Матерацци.

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"Честно говоря, я помню только шум. Я был рядом, и когда обернулся - Матерацци уже лежал на газоне. Услышал шум, Марко сказал: "Он меня ударил головой". О чем жалеть? Он сделал то, что должен - упал на газон. Спасибо и до свидания, но удар был хороший", - отметил Каннаваро.

Ранее Фабио Каннаваро признался, что начал тренерскую карьеру, мечтая однажды возглавить Реал.

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Теги: Фабио Каннаваро, Андреа Пирло, сборная Италии по футболу, футбол
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