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Ювентус предложил 40 миллионов за игрока Челси

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Жоржиньо является главной трансферной целью туринского клуба.
Жоржиньо
Жоржиньо
Getty Images

Туринский Ювентус намерен подписать полузащитника Челси Жоржиньо в летнее трансферное окно.

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По информации The National, "старая сеньора" уже сделала лондонскому клубу предложение в размере 40 миллионов евро. Действующий контракт Жоржиньо с "синими" рассчитан до июня 2023 года.

Отметим, что в текущем сезоне 28-летний хавбек отыграл 37 матчей за Челси, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Жоржиньо является главной трансферной целью Ювентуса в летнее межсезонье.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, трансфер, Жоржиньо, Челси, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
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