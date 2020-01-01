Ювентус предложил 40 миллионов за игрока Челси

Жоржиньо является главной трансферной целью туринского клуба.

Туринский Ювентус намерен подписать полузащитника Челси Жоржиньо в летнее трансферное окно.

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По информации The National, "старая сеньора" уже сделала лондонскому клубу предложение в размере 40 миллионов евро. Действующий контракт Жоржиньо с "синими" рассчитан до июня 2023 года.

Отметим, что в текущем сезоне 28-летний хавбек отыграл 37 матчей за Челси, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Жоржиньо является главной трансферной целью Ювентуса в летнее межсезонье.