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Малиновский: Тренируемся группами, но передач между собой пока нет

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Украинец рассказал о возобновлении тренировок после карантина.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский рассказал о возвращении к тренировкам после карантина и подготовке к возобновлению сезона.

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“Тренируемся группами. Нас собирают по шесть человек. Поле разделено на шесть частей, поэтому никто не пересекается. У каждого футболиста по два мяча, мы ими не меняемся. Все тщательно дезинфицируется, за этим строго следят.

На базе мы никуда не заходим. Даже в душ. Приехали, на улице переоделись, вышли на поле. Никакого массажа - все контакты запрещены. У каждого по два комплекта формы, мы сами все стираем. У каждого своя вода.

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По сути, ты работаешь сам, только по команде тренеров, которые тебя контролируют. Когда идет беговая работа, то шестерка делится на две части, и мы втроем на расстоянии друг от друга бегаем вокруг поля. Все очень строго и организованно.

По воротам никто пока не бьет. У нас есть специальная натянутая сетка. Бьешь в нее - отрабатываешь передачи, прием, смену направления и так далее. Передач между собой пока нет. Повторюсь, нам запрещено обмениваться мячами“, - приводит слова Малиновского Команда №1.

Также украинец рассказал, что в таком режиме команда будет работать до 18 мая.

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“К счастью, у всех ребят тесты на коронавирус негативные. Но пока ничего непонятно. Никто не знает, что будет завтра. Да, последние две недели ситуация улучшается. Но не дай Бог что-то случится, футбол сразу закроется и на этом все закончится.

Мы готовимся, но пока в таком ключе, как я рассказал, будем работать до 18 мая. Надеюсь, что сезон возобновится“, - добавил Руслан.

Ранее сообщалось, что у Руслана Малиновского может появиться конкурент в Аталанте.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, карантин, коронавирус, тренировки
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