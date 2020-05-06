Дибала окончательно вылечился от коронавируса
Аргентинец победил болезнь.
Футболист Ювентуса Пауло Дибала окончательно вылечился от коронавируса.
В Instagram аргентинец опубликовал запись, в которой сообщил, что победил болезнь. Дибала сдал отрицательный тест на COVID-19.
“Мое лицо говорит само за себя - я окончательно вылечился от COVID-19“, - написал нападающий под фото.
Напомним, что Пауло вместе с девушкой Орианой Сабатини заразились еще в марте, а после этого аргентинец четыре раза проваливал тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что игроки Ювентуса приступили к тренировкам.
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