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Дибала окончательно вылечился от коронавируса

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Аргентинец победил болезнь.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Футболист Ювентуса Пауло Дибала окончательно вылечился от коронавируса.

В Instagram аргентинец опубликовал запись, в которой сообщил, что победил болезнь. Дибала сдал отрицательный тест на COVID-19.

“Мое лицо говорит само за себя - я окончательно вылечился от COVID-19“, - написал нападающий под фото.

Напомним, что Пауло вместе с девушкой Орианой Сабатини заразились еще в марте, а после этого аргентинец четыре раза проваливал тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что игроки Ювентуса приступили к тренировкам.

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, коронавирус
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