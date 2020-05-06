Аргентинец победил болезнь.

Футболист Ювентуса Пауло Дибала окончательно вылечился от коронавируса.

В Instagram аргентинец опубликовал запись, в которой сообщил, что победил болезнь. Дибала сдал отрицательный тест на COVID-19.

“Мое лицо говорит само за себя - я окончательно вылечился от COVID-19“, - написал нападающий под фото.

Напомним, что Пауло вместе с девушкой Орианой Сабатини заразились еще в марте, а после этого аргентинец четыре раза проваливал тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что игроки Ювентуса приступили к тренировкам.