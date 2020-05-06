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Мхитарян определился, где хочет продолжить карьеру

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Армянин намерен продолжить выступать за итальянский клуб.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Футболист лондонского Арсенала, который выступает за Рому на правах аренды, определился, где хочет продолжить свою карьеру, об этом сообщает Corriere dello Sport.

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По информации источника, полузащитник доволен своим положением в итальянском клубе и намерен остаться в команде на следующий сезон.

Мхитарян поручил своему агенту Мино Райоле заняться переговорами с Арсеналом о его переходе в римский клуб на постоянной основе. 

В текущем сезоне Генрих провел 20 матчей за Рому, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Арсенал снизил ценник на Мхитаряна.

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Теги: Генрих Мхитарян, Рома, Арсенал, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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