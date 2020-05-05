Игроки Ювентуса приступили к тренировкам
Футболисты провели занятие на клубной базе.
Ювентус возобновил тренировки на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба туринцев.
Riapre il #JTC ➡️ https://t.co/hrNCYzyNRB— JuventusFC (@juventusfc) May 5, 2020
Buon lavoro ragazzi! pic.twitter.com/fMwDQuSI4P
Отмечается, что футболисты провели индивидуальные занятия с полным соблюдением мер безопасности, направленных против распространения коронавируса.
Напомним, что Криштиану Роналду, накануне прибывший в Италию, должен провести две недели на самоизоляции прежде, чем приступит к тренировкам с командой.
Полная версия правил