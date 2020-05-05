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Игроки Ювентуса приступили к тренировкам

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Футболисты провели занятие на клубной базе.
Игроки Ювентуса приступили к тренировкам
Игроки Ювентуса приступили к тренировкам
twitter.com/juventusfc

Ювентус возобновил тренировки на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба туринцев.

Отмечается, что футболисты провели индивидуальные занятия с полным соблюдением мер безопасности, направленных против распространения коронавируса.

Напомним, что Криштиану Роналду, накануне прибывший в Италию, должен провести две недели на самоизоляции прежде, чем приступит к тренировкам с командой.

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Теги: футбол, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А
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