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Милан возобновит тренировки 7 мая

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Все футболисты и персонал клуба пройдут тесты на COVID-19.
Милан
Милан
Getty Images

Милан возобновит тренировки в общей группе 7 мая. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что перед началом занятий все игроки и персонал клуба пройдут тесты на коронавирус.

Футболисты Златан Ибрагимович и Франк Кессье, которые находятся за пределами Италии, в ближайшее время вернутся в страну и проведут двухнедельную самоизоляцию.

Ранее Златан Ибрагимович заявлял, что не видит смысла возвращаться в Италию.

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Теги: футбол, Милан, чемпионат Италии, Серия А
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