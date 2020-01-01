Милан возобновит тренировки 7 мая

Все футболисты и персонал клуба пройдут тесты на COVID-19.

Милан возобновит тренировки в общей группе 7 мая. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что перед началом занятий все игроки и персонал клуба пройдут тесты на коронавирус.

Футболисты Златан Ибрагимович и Франк Кессье, которые находятся за пределами Италии, в ближайшее время вернутся в страну и проведут двухнедельную самоизоляцию.

Ранее Златан Ибрагимович заявлял, что не видит смысла возвращаться в Италию.