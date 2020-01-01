Милан возобновит тренировки 7 мая
Все футболисты и персонал клуба пройдут тесты на COVID-19.
Милан возобновит тренировки в общей группе 7 мая. Об этом сообщает Football Italia.
Отмечается, что перед началом занятий все игроки и персонал клуба пройдут тесты на коронавирус.
Футболисты Златан Ибрагимович и Франк Кессье, которые находятся за пределами Италии, в ближайшее время вернутся в страну и проведут двухнедельную самоизоляцию.
Ранее Златан Ибрагимович заявлял, что не видит смысла возвращаться в Италию.
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