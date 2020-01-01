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Защитник Лацио: Мы хотим вернуться к работе

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Патрик Габаррон отметил, что команда не примет досрочное завершение сезона.
Патрик Габаррон
Патрик Габаррон
Getty Images

Защитник Лацио Патрик Габаррон высказался о возможном возобновлении сезона.

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“Мы не боимся и при правильными мерами предосторожности должны вернуться на поле

Футбол ничем не отличается от любого другого бизнеса, мы были дома уже два месяца и хотим вернуться к работе. Если все остальные возвращаются к нормальной жизни, почему бы и нет?

Досрочное завершение чемпионата? Мы бы этого не приняли. Для нашей команды это исторический момент, у нас фантастический сезон.

Они не могут отдать титул кому-то, когда за него такая жестокая борьба, и осталось еще 12 матчей“, - отметил Патрик в интервью El Chiringuito в Instagram.

Ранее сообщалось, что власти Италии разрешили футбольным клубам проводить тренировки.

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Теги: футбол, Лацио, чемпионат Италии, Серия А, Патрик Габаррон
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