Защитник Лацио: Мы хотим вернуться к работе
Защитник Лацио Патрик Габаррон высказался о возможном возобновлении сезона.
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“Мы не боимся и при правильными мерами предосторожности должны вернуться на поле
Футбол ничем не отличается от любого другого бизнеса, мы были дома уже два месяца и хотим вернуться к работе. Если все остальные возвращаются к нормальной жизни, почему бы и нет?
Досрочное завершение чемпионата? Мы бы этого не приняли. Для нашей команды это исторический момент, у нас фантастический сезон.
Они не могут отдать титул кому-то, когда за него такая жестокая борьба, и осталось еще 12 матчей“, - отметил Патрик в интервью El Chiringuito в Instagram.
Ранее сообщалось, что власти Италии разрешили футбольным клубам проводить тренировки.
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