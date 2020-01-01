Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Аргентинец не может вылечиться от болезни.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала до сих пор не может вылечиться от коронавируса, об этом сообщает официальный сайт команды.

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Как информирует пресс-служба клуба, аргентинский игрок снова сдал положительный тест на COVID-19.

Отмечается, что два других игрока туринской команды Блез Матюиди и Даниэле Ругани абсолютно здоровы. Это подтвердил отрицательный результат на коронавирус.

Ранее сообщалось, что первый итальянский клуб объявил о возобновлении тренировочного процесса.