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Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

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Аргентинец не может вылечиться от болезни.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала до сих пор не может вылечиться от коронавируса, об этом сообщает официальный сайт команды.

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Как информирует пресс-служба клуба, аргентинский игрок снова сдал положительный тест на COVID-19.

Отмечается, что два других игрока туринской команды Блез Матюиди и Даниэле Ругани абсолютно здоровы. Это подтвердил отрицательный результат на коронавирус.

Ранее сообщалось, что первый итальянский клуб объявил о возобновлении тренировочного процесса.

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, коронавирус, вне игры
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