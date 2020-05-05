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Министр спорта Италии: Сейчас нет оснований возобновлять Серию А

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Правительство страны не может разрешить играть.
Футболисты Интера
Футболисты Интера
Getty Images

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал потенциальное возобновление чемпионата Италии на фоне пандемии коронавируса

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“Если условия не позволят продолжить спортивные соревнования, то принимать решение о прекращении всех соревнований будет правительство страны, в том числе речь идет и о футболе. 

Если же удастся возобновить турнир, то матчи будут проводиться без болельщиков. Это не обсуждается. 

За последние дни наблюдается чрезмерное давление со стороны тех, кто просит правительство немедленно назначить дату возобновления. На сегодняшний день у нас нет оснований говорить, что можно будет возобновить чемпионат в середине июня.

Все будет зависеть от того, будет ли кривая заражения продолжать падать. Я надеюсь, что чемпионат возобновится, но он должен быть в безопасности“, - приводит слова Спадафоры ANSA со ссылкой на RAI.

Ранее министр заявил о том, Сериа А может быть завершена досрочно.

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Теги: Винченцо Спадафора, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, коронавирус
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