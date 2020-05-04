Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду вернулся в Италию

Комментариев: 0
Португалец проведет две недели на самоизоляции прежде, чем приступит к тренировкам с командой.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который в начале марте отправился на родную Мадейру из-за пандемии коронавируса, вернулся в Турин.

Читай также: Роналду подарил маме роскошный автомобиль в честь Дня матери

Как сообщает журналист TMW Джованни Альбанезе на своей страничке в Twitter, 35-летнего футболиста сопровождала полиция из аэропорта домой. Теперь Роналду проведет 14 дней в самоизоляции, после чего ему позволят тренироваться вместе с командой.

Ожидается, что в ближайшее время в распоряжение Ювентуса прибудут и другие легионеры команды - Гонсало Игуаин, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Данило, Войцех Щенсны, Адриен Рабьо, Сами Хедира, Маттейс де Лигт и Блез Матюиди.

Ранее сообщалось, что власти Италии разрешили футбольным клубам проводить тренировки.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь