Роналду вернулся в Италию

Португалец проведет две недели на самоизоляции прежде, чем приступит к тренировкам с командой.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который в начале марте отправился на родную Мадейру из-за пандемии коронавируса, вернулся в Турин.

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Как сообщает журналист TMW Джованни Альбанезе на своей страничке в Twitter, 35-летнего футболиста сопровождала полиция из аэропорта домой. Теперь Роналду проведет 14 дней в самоизоляции, после чего ему позволят тренироваться вместе с командой.

#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrerà a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. ⚪⚫ #Juventus pic.twitter.com/Nonw7BBE1k — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020

Ожидается, что в ближайшее время в распоряжение Ювентуса прибудут и другие легионеры команды - Гонсало Игуаин, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Данило, Войцех Щенсны, Адриен Рабьо, Сами Хедира, Маттейс де Лигт и Блез Матюиди.

Ранее сообщалось, что власти Италии разрешили футбольным клубам проводить тренировки.