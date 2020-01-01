Дибала: Карантин не похож не отпуск, я соскучился по тренировкам

Аргентинец желает увидеться с товарищами по команде.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала рассказал о том, как он поддерживает форму в условиях карантина.

“Честно говоря, никогда не думал, что буду так сильно скучать по матчам и тренировкам. Чувствую, что нуждаюсь в этом. Хочу тренироваться, увидеться с моими товарищами по команде и хотя бы потрогать мяч, потому что тренироваться дома - это не то же самое. Хочу надеть бутсы, побегать, забить гол. Как я всегда говорю, когда ты увлечен, все вокруг тебя становится в два раза важнее.

Прошло уже слишком много времени без тренировок. Мы не знаем точно, когда футбол вернется. Это не похоже на отпуск, когда знаешь, что будешь отдыхать в течение определенного количества времени. Знаю, что необходимо расслабиться и держать себя в форме. Это все, что мне нужно делать.

Все началось с одной недели. Затем все продлилось на неопределенный срок, поэтому я тренируюсь дома.

Находясь в изоляции дома так долго, я почувствовал, что хочу попробовать что-то новое. Например, я нашел свою новую страсть - йогу. Мне это нравится, и я понял, что это мне очень помогает“, - цитирует футболиста Football Italia.

Ранее девушка Дибалы опровергла информацию о четвертом заражении игрока коронавирусом.