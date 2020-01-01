Рэмзи: Я хотел попробовать свои силы в другом чемпионате

Валлиец признался, что ему было нелегко покидать свою зону комфорта.

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси рассказал о причинах перехода из Арсенала в Ювентус.

“Ювентус - один из лучших клубов мира. Отказывать таким командам тяжело. На тот момент я уже долго выступал за Арсенал и было непросто покидать клуб, который тебе дал все. Но мне нужно было покинуть зону комфорта, поехать в новую страну, выучить новый язык и попробовать свои силы в другом чемпионате.

Сейчас я нахожусь в топ-клубе и надеюсь завоевать с ним как можно больше трофеев“, - цитирует футболиста Goal.com.

В этом сезоне у Рэмзи 24 матча за Ювентус, где он забил четыре гола и отдал один ассист.