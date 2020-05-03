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Роналду не может вернуться в Италию - ANSA

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Футболист проводит карантин в родной Португалии.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Итальянские клубы получили от властей разрешение на проведение тренировок с 4 мая.

Ювентус вызвал в Турин всех своих игроков, которые находятся за пределами страны, но проблемы с возвращением возникли у Криштиану Роналду. Об этом сообщает ANSA.

Португалец, проводивший карантин на родной Мадейре, заказал себе чартер из Мадрида, но власти острова запретили воздушное сообщение с другими странами, поэтому самолет футболиста все еще ожидает разрешения на вылет.

Ранее тренировки разрешили в регионах Эмилия-РоманьяКампаньяТоскана и Лацио.

Отметим, что все клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона.

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Теги: футбол, Ювентус, Криштиану Роналду, чемпионат Италии, Серия А
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