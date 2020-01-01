Бывший голкипер Интера: Ради команды я отказал Реалу и Баварии

Франческо Тольдо признался, что отклонил множество предложений.

Экс-вратарь Интера Франческо Тольдо заявил, что его карьера могла сложиться по-другому.

“Я хотел остаться в Интере, поэтому отказался от множества предложений.

Побеждать в этом клубе - это что-то особенное, это сравнимо с удовлетворением, которое получаешь, когда после шторма добираешься до порта.

Ради Интера я отказал Бенфике, Баварии, Ливерпулю и Реалу.

Мне пришлось закончить карьеру раньше, но я горжусь своим выбором“, - цитирует Тольдо fcinter1908 со ссылкой на Antenna Three.

Напомним, Франческо Тольдо завершил карьеру в 2010 году.