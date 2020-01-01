Бывший голкипер Интера: Ради команды я отказал Реалу и Баварии
Франческо Тольдо признался, что отклонил множество предложений.
Экс-вратарь Интера Франческо Тольдо заявил, что его карьера могла сложиться по-другому.
“Я хотел остаться в Интере, поэтому отказался от множества предложений.
Побеждать в этом клубе - это что-то особенное, это сравнимо с удовлетворением, которое получаешь, когда после шторма добираешься до порта.
Ради Интера я отказал Бенфике, Баварии, Ливерпулю и Реалу.
Мне пришлось закончить карьеру раньше, но я горжусь своим выбором“, - цитирует Тольдо fcinter1908 со ссылкой на Antenna Three.
Напомним, Франческо Тольдо завершил карьеру в 2010 году.
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