Власти Италии разрешили футбольным клубам проводить тренировки

С 4 мая все команды могут вернуться к тренировочному процессу.

Клубы Италии могут приступить к тренировкам Getty Images

Правительство Италии разрешило проведение тренировок на клубных базах с 4 мая. Об этом сообщает La Repubblica.

После распоряжения премьер-министра страны Джузеппе Конте о переходе ко второй фазе выхода с карантина из-за пандемии коронавируса тренировки спортсменов командных видов спорта больше не является нарушением.

Отмечается, что разрешение касается не только клубов Серии А, но и других дивизионов, если они смогут обеспечить выполнение всех требований безопасности и соответствующее разрешение дадут региональные власти.

Ранее тренировки разрешили в регионах Эмилия-Романья, Кампанья, Тоскана и Лацио.

Отметим, что все клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона.