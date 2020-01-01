Фигу назвал тренера, который унижал его больше всех на протяжении карьеры

Португалец вспомнил об этапе карьеры в Италии.

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу назвал тренера, который издевался над ним.

“Роберто Манчини в Интере унижал меня так, как никто другой наставник на протяжении моей карьеры. В Интере я мучился: мне было тогда не 20 лет, а 34-35, и возникали ситуации, которых быть не должно вообще.

Дело было не в том, получал ли игровое время я или нет. В 34 года ты понимаешь, на что способен. Но когда меня заставляли разминаться на протяжении 85 минут, а затем давали поиграть 3 минуты, чтобы посмотреть, не сверкну ли я, - это было ненормально“, - рассказал Фигу в прямом эфире Instagram.

Ранее Фигу сообщил причины резонансного перехода из Барселоны в Реал.