Матюиди: У меня была полная паника, когда узнал о коронавирусе

Болезнь вызвала у француза настоящие психозы.

Футболист Ювентуса Блез Матюиди рассказал о своем ощущение, когда у него был обнаружен коронавирус.

Читай также: Первый итальянский клуб объявил о возобновлении тренировочного процесса

“Если честно, то это было сложно. Когда я получил положительный результат, я даже не мог ходить по магазинам. Это вызывало у меня настоящие психозы.

Ты всегда стараешься быть уверенным, что близкое окружение не заразилось от тебя, ты должен быть умственно сильным. Это занимает время, это новая ситуация для всех нас. У меня не было симптомов, но, как только я услышал эту новость, то я был в шоке. У меня была полная паника, я боялся за свою семью и друзей.

Им было сложно, но я смог их успокоить. Мы действительно хотим, чтобы это закончилось как можно скорее. Я спрашиваю себя, что будет с футболом и повседневной жизнью“, - рассказал Матюиди YouTube Bros Stories.

Напомним, что Матюиди вылечился от коронавируса.

Ранее все клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона.