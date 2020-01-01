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Матюиди: У меня была полная паника, когда узнал о коронавирусе

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Болезнь вызвала у француза настоящие психозы.
Блез Матюиди
Блез Матюиди
Getty Images

Футболист Ювентуса Блез Матюиди рассказал о своем ощущение, когда у него был обнаружен коронавирус.

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“Если честно, то это было сложно. Когда я получил положительный результат, я даже не мог ходить по магазинам. Это вызывало у меня настоящие психозы.

Ты всегда стараешься быть уверенным, что близкое окружение не заразилось от тебя, ты должен быть умственно сильным. Это занимает время, это новая ситуация для всех нас. У меня не было симптомов, но, как только я услышал эту новость, то я был в шоке. У меня была полная паника, я боялся за свою семью и друзей.

Им было сложно, но я смог их успокоить. Мы действительно хотим, чтобы это закончилось как можно скорее. Я спрашиваю себя, что будет с футболом и повседневной жизнью“, - рассказал Матюиди YouTube Bros Stories.

Напомним, что Матюиди вылечился от коронавируса.

Ранее все клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона.

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Теги: Блез Матюиди, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, коронавирус
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