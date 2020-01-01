Первый итальянский клуб объявил о возобновлении тренировочного процесса

Команда возобновит тренировки 4 мая.

Итальянский Сассуоло стал первым клубом в Серии А, который возобновил тренировочный процесс.

Читай также: Буффон, Роналду и Видаль - в сборной Ювентуса прошлого десятилетия по версии AS

Как информирует пресс-служба команды, игроки “черно-зеленых“ возобновят индивидуальные занятия с 4 мая. Футболисты будут проводить тренировки по утрам с понедельника по пятницу.

Отмечается, что каждый час шесть игроков будут работать на трех разных полях. Команде запрещено пользоваться раздевалками, тренажерными залами и другими общественными помещениями тренировочного центра.

Ранее все клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона.