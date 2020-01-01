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Первый итальянский клуб объявил о возобновлении тренировочного процесса

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Команда возобновит тренировки 4 мая.
Сассуоло
Сассуоло
Getty Images

Итальянский Сассуоло стал первым клубом в Серии А, который возобновил тренировочный процесс.

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Как информирует пресс-служба команды, игроки “черно-зеленых“ возобновят индивидуальные занятия с 4 мая. Футболисты будут проводить тренировки по утрам с понедельника по пятницу.

Отмечается, что каждый час шесть игроков будут работать на трех разных полях. Команде запрещено пользоваться раздевалками, тренажерными залами и другими общественными помещениями тренировочного центра.

Ранее все клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона.

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Теги: Сассуоло, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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