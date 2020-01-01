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Милан предложил 35 миллионов евро за скандального игрока Реала

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Итальянский клуб намерен усилить линию атаки.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Футболист мадридского Реала Лука Йович может стать игроком Милана в летнее трансферное окно, об этом сообщает Sport Mediaset.

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По информации источника, итальянский клуб сделал официальное предложение “сливочным“ по нападающему. 

“Россонери“ предложили Реалу 35 миллионов евро плюс различные бонусы. Напомним, что мадридский клуб прошлым летом заплатили за Луку 60 миллионов Айнтрахту.

Отметим, что сербский игрок в Милане может воссоединиться в атаке с хорватом Анте Ребичем, с которым играл в Германии.

Напомним, что Йовичу грозит тюремный срок за нарушение карантина.

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Теги: Милан, Реал Мадрид, Лука Йович, футбол
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