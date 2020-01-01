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Буффон, Роналду и Видаль - в сборной Ювентуса прошлого десятилетия по версии AS

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Известное издание подготовило символическую сборную лучших футболистов Ювентуса.
Джанлуиджи Буффон, Криштиану Роналду и Артуро Видаль
Джанлуиджи Буффон, Криштиану Роналду и Артуро Видаль
Getty Images

Авторитетное испанское издание AS опубликовало символическую сборную из лучших игроков Ювентуса, которые выступали за "старую сеньору" в период с 2010 по 2019 год.

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Место голкипера досталось легендарному стражу туринского клуба Джанлуиджи Буффону. Лучшими центральными защитниками издание назвало Андреа Бардцальи и Джорджо Кьеллини, справа в линии обороны оказался Штефан Лихтштайнер, а слева - Алекс Сандро.

Среди полузащитников в сборную были выбраны француз Поль Погба, чилиец Артуро Видаль и легендарный итальянец Андреа Пирло. Ну а в атаке расположились Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Карлос Тевес.

Ранее сообщалось, что шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, символическая сборная, Серия А, футбол, Джанлуиджи Буффон, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини, Штефан Лихтштайнер, Алекс Сандро, Поль Погба, Артуро Видаль, Андреа Пирло, Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Карлос Тевес
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