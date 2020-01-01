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Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

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Аргентинец никак не может избавиться от недуга.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала вновь прошел тест на коронавирус.

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По информации программы El Chiringuito, за последние шесть недель футболист в четвертый раз получил положительный результат. Теперь футболисту предстоит пройти более интенсивное лечение, чтобы вылечится от COVID-19.

Напомним, Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом в конце марта.

Ранее Дибала рассказал, что ему было тяжело дышать.

 

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, коронавирус
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