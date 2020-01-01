Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Аргентинец никак не может избавиться от недуга.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала вновь прошел тест на коронавирус.

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По информации программы El Chiringuito, за последние шесть недель футболист в четвертый раз получил положительный результат. Теперь футболисту предстоит пройти более интенсивное лечение, чтобы вылечится от COVID-19.

Напомним, Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом в конце марта.

Ранее Дибала рассказал, что ему было тяжело дышать.