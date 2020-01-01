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Роналду не вернется в Италию в ближайшие дни

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Португалец уже почти два месяца находится на Мадейре.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду не собирается в ближайшие дни возвращаться в Италию.

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Изначально предполагалось, что футболист вылетит в Турин во вторник, 28 апреля, однако он принял решение задержаться на Мадейре еще на несколько дней. Об этом сообщает Record.

Отметим, что Роналду покинул Италию еще 3 марта - он улетел к своей матери, которая перенесла инсульт. С тех пор он находится на карантине на родине.

Напомним, Роналду улетел из Италии 3 марта, отправившись к своей матери, которая перенесла инсульт.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вновь нарушил правила карантина.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Турин, Италия, Мадейра, футбол, вне игры
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