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Кавани может перебраться в чемпионат Италии

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Агенты предложили услуги уругвайца Интеру.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани покинет команду в ближайшее время. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что футболист не собирается продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета текущего года.

По информации издания, агенты Кавани контактировали с представителями Интера и предлагали им услуги своего клиента.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович и Кавани зимой могли оказаться в Чемпионшипе.

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Теги: футбол, Эдинсон Кавани, Интер, чемпионат Италии, Серия А
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