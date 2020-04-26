Кавани может перебраться в чемпионат Италии
Агенты предложили услуги уругвайца Интеру.
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани покинет команду в ближайшее время. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что футболист не собирается продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета текущего года.
По информации издания, агенты Кавани контактировали с представителями Интера и предлагали им услуги своего клиента.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович и Кавани зимой могли оказаться в Чемпионшипе.
Полная версия правил