Кавани может перебраться в чемпионат Италии

Агенты предложили услуги уругвайца Интеру.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани покинет команду в ближайшее время. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что футболист не собирается продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета текущего года.

По информации издания, агенты Кавани контактировали с представителями Интера и предлагали им услуги своего клиента.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович и Кавани зимой могли оказаться в Чемпионшипе.