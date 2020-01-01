Шаблий: В Милане Шевченко носят на руках

Агент не думает, что украинский специалист покинет национальную команду в ближайшее время.

Футбольный агент Вадим Шаблий высказался о возможном назначении главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко наставником Милана.

“В Италии мечтают, чтобы Шевченко ушел в Милан. Но точно не до Евро-2020. Хотя и после Евро не факт, что он станет тренером “россонери“.

Но я вживую видел - его там на руках носят. Я был на матче Аталанты с Шахтером - Шеву там чуть ли не в аэропорт на руках несли.

Проведи сейчас там опрос - 70-80% фанатов Милана будут за назначение Андрея Николаевича“, - рассказал Шаблий в прямом эфире Instagram российского журналиста Нобеля Арустамяна.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что Милан является его вторым домом.