Шаблий: В Милане Шевченко носят на руках
Агент не думает, что украинский специалист покинет национальную команду в ближайшее время.
Футбольный агент Вадим Шаблий высказался о возможном назначении главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко наставником Милана.
“В Италии мечтают, чтобы Шевченко ушел в Милан. Но точно не до Евро-2020. Хотя и после Евро не факт, что он станет тренером “россонери“.
Но я вживую видел - его там на руках носят. Я был на матче Аталанты с Шахтером - Шеву там чуть ли не в аэропорт на руках несли.
Проведи сейчас там опрос - 70-80% фанатов Милана будут за назначение Андрея Николаевича“, - рассказал Шаблий в прямом эфире Instagram российского журналиста Нобеля Арустамяна.
Ранее Андрей Шевченко заявил, что Милан является его вторым домом.
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