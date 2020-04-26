Президент Лацио: Возобновление сезона в некотором смысле невыгодно для нас

Клаудио Лотито не против провести чемпионский матч с Ювентусом.

Президент Лацио Клаудио Лотито высказался о возможном возобновлении сезона в Италии.

"Чемпионский матч с Ювентусом? Я согласился бы на такое предложение, но никогда не думал об этом.

Возобновление сезона в некотором смысле невыгодно для нас. Мы сделали выбор, полагая, что не сможем сражаться на трех фронтах. Нам пришлось пожертвовать Лигой Европы, потому что это не самый удобный турнир с точки зрения времени и перемещения команды.

Таким образом, мы могли бы играть один раз в неделю, в то время как другие команды играли бы дважды. Если сезон возобновится, все, и даже мы, будут играть два раза в неделю, и мы потеряем преимущество. Но я думаю об интересах 20 клубов. Сейчас мы отстаем от Ювентуса на одно очко. Мы обыграли их в чемпионате и Суперкубке, но нам все равно пришлось бы провести еще одну встречу.

Если говорить об Интере, который набрал на восемь очков меньше, чем мы, или Аталанты, которая отстает от нас на 14 очков - не понимаю, почему эти команды должны участвовать в таком обсуждении", - отметил Лотито в интервью La Repubblica.

Ранее сообщалось, что Серию А могут возобновить в конце мая.