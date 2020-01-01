Министр спорта Италии усомнился в скором возобновлении Серии А

Федерация футбола должна обеспечить полную безопасность.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, когда футбольные команды смогут возобновить свои тренировки.

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“Спортивные команды смогут возобновить тренировки 18 мая, но только если в ближайшие недели будут подтверждены безопасные условия. Мне не хочется оттягивать возобновление сезона и скажу “посмотрим“, ведь нужны жесткие и определенные протоколы, чтобы защитить каждого спортсмена.

Федерация футбола Италии недавно представила протокол, но научный комитет посчитал его недостаточно надежным, так что необходимо осуществить доработки. Только когда протокол будет утвержден, мы сможем решать, возобновлять сезон или нет.

Мы находимся под сильным давлением, ведь от нас требуют разрешения для продолжения сезона. Мы понимаем, что футбол заслуживает уважения и поддержки, потому что это один из важных экономических ресурсов в стране“, - приводит слова министра Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

Ранее сообщалось, что Серию А могут возобновить в конце мая.