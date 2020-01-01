Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Министр спорта Италии усомнился в скором возобновлении Серии А

Комментариев: 0
Федерация футбола должна обеспечить полную безопасность.
Винченцо Спадафора
Винченцо Спадафора
Getty Images

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, когда футбольные команды смогут возобновить свои тренировки.

Читай также: В Италии начнут смягчать карантин с 4 мая

“Спортивные команды смогут возобновить тренировки 18 мая, но только если в ближайшие недели будут подтверждены безопасные условия. Мне не хочется оттягивать возобновление сезона и скажу “посмотрим“, ведь нужны жесткие и определенные протоколы, чтобы защитить каждого спортсмена.

Федерация футбола Италии недавно представила протокол, но научный комитет посчитал его недостаточно надежным, так что необходимо осуществить доработки. Только когда протокол будет утвержден, мы сможем решать, возобновлять сезон или нет.

Мы находимся под сильным давлением, ведь от нас требуют разрешения для продолжения сезона. Мы понимаем, что футбол заслуживает уважения и поддержки, потому что это один из важных экономических ресурсов в стране“, - приводит слова министра Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

Ранее сообщалось, что Серию А могут возобновить в конце мая.

Поделись:
Теги: Винченцо Спадафора, чемпионат Италии, Сериа А, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь