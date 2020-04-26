Фонсека: Если играть против Шахтера,то только в финале еврокубков

Специалист готов сыграть с донецким клубом, но только в финале.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека, который ранее работал в донецком Шахтере, назвал самый запоминающийся момент в украинском клубе.

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“Я провел в Шахтере три фантастических года. Клуб вернулся к победам на внутренней арене, но, конечно же, первое чемпионство действительно радует. У меня очень яркие воспоминания о Шахтере, эти эмоции я переживал не только при завоевании трофеев, но, если быть честным, первые золотые медали - вкуснее других.

Хотел бы я встретиться с Шахтером в рамках еврокубков? Нет, не хотел бы. Только в финале (смеется). Это просто из-за чувственности, хотел бы увидеть бывших игроков, директоров и всех сотрудников команды. Если бы это был финал, тогда я бы обрадовался. Это было бы очень круто“, - пассказал Фонсека в программе Великий футбол.

Отметим, что португальский специалист хотел бы видеть пару игроков “горняков“ в Роме.