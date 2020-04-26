Фонсека: Я бы хотел видеть в Роме пару игроков Шахтера

Наставник римского клуба отметил, что переговоры с "горняками" - сложный процесс.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о своем интересе к игрокам донецкого Шхтера, в котором о работал ранее.

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"Пресса в Италии уже заинтересована во всех игроках Шахтера. Но я хорошо их всех знаю и уверен, что большинство из них могут играть в лучших европейских командах. Однако я бы хотел видеть в Роме 1-2 игроков Шахтера, если получится, но рассчитывать на это нельзя.

Рома не особо нуждается в большом количестве игроков, мы рассчитываем на тех, кого имеем. Посмотрим, как будут обстоять дела. Переговоры и бизнес с Шахтером - это сложный процесс.

Сейчас клубы хотят меньше тратить на игроков из-за тяжелой ситуации, но я бы хотел купить пару футболистов Шахтера, чтобы использовать их в Роме", - сказал Фонсека в эфире программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, игроки и тренеры Ромы отказались от зарплаты до конца сезона.