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Серию А могут возобновить в конце мая

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На данный момент только три команды полностью готовы к выполнению пунктов специального протокола.
Серию А могут возобновить в конце мая
Серию А могут возобновить в конце мая
Getty Images

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что чемпионат страны по футболу могут возобновить в конце мая.

Как сообщает La Repubblica, в Италии начнут смягчать карантин с 4 мая, что позволит футболистам проводить индивидуальные тренировки, а с 18 мая они смогут заниматься в группе. А уже в период с 27 мая по 2 июня состоится 27-й тур первенства Серии А. Завершить чемпионат планируют к середине июля.

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При этом, все не так то просто - на данный момент только 3 из 20-ти клубов чемпионата Италии на данный момент готовы к выполнению пунктов данного протокола, а без его выполнения возвращения футбола невозможно.

Отметим, что на момент остановки лидером Серии А был Ювентус, имеющий 63 очка в активе, а у идущего вторым Лацио было 62 балла.

Стоит сказать, что по состоянию на 26 апреля в Италии зафиксировано более 197 тысяч случае заражения коронавирусом, из них 26 644 человека скончались, а 64 928 - выздоровели.

Ранее сообщалось, когда может возобновиться чемпионат Франции.

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Теги: чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, коронавирус
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