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Игуаин признался, что мама не позволила ему завершить карьеру

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Аргентинец собирался повесить бутсы на гвоздь еще в 2014 году.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Гонсало Игуаин шесть лет назад собирался завершить профессиональную карьеру, но ему не позволила это сделать его мать.

"Я всегда боялся того, что обо мне будут говорить люди. Поэтому я сидел дома и старался поменьше выходить на улицу. Это была моя ошибка, и сейчас у меня уже нет подобного страха.

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Очень тяжело было, когда мы проиграли в финале чемпионата мира в 2014 году. Мне было больно, когда говорили, что я уже не тот, что разучился играть, и что мне пора покинуть спорт. Честно говоря, после этого я и сам хотел завершить карьеру, но мама мне не разрешила, убедила продолжить.

Я очень сильно люблю свою мать, я не мог ее ослушаться. Да и со временем я иначе смотрю на эти вещи. За свою карьеру я успел поиграть в величайших клубах мира, в финалах чемпионата мира и Копа Америка, и я добился того, о чем даже не мечтал. Я точно не неудачник", - цитирует Игуаина Marca.

Отметим, что за свою карьеру 32-летний аргентинец 3 чемпионата, Кубок и 2 Суперкубка Испании, 2 чемпионата, 3 Кубка и Суперкубок Италии, а также Лигу Европы.

Напомним, Гонсало Игуаин улетел из Италии в Аргентину в разгар пандемии коронавируса. Позже стало известно, что он хотел быть рядом с матерью, которая борется с раком.

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Теги: Гонсало Игуаин, Ювентус, футбол, завершение карьеры, история
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