Экс-игрок сборной Италии: Говорил Тотти, что жена, наверное, ему изменяет

Пабло Овьедо также признался, что брал своего товарища на разборки в римский бар.

Экс-игрок сборной Италии Пабло Освальдо поделился воспоминаниями о своей дружбе с бывшим капитаном Ромы Франческо Тотти, с которым они вместе играли в римском клубе с 2011 по 2013 годы.

Дани Освальдо и Франческо Тотти Getty Images

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"Однажды я попал в драку в баре Рима, меня хотели убить. Я попросил Тотти и Даниэле де Росси пойти со мной и разобраться. Я ведь не тупой, чтобы идти один.

Говорил Тотти, что жена, наверное, ему изменяет, потому что нельзя быть настолько идеальным. Он был лучшим игроком, с которым мне доводилось работать. У него красивое лицо, и я не буду говорить о других местах.

Да у него даже изо рта не пахло - настолько он идеален. Поэтому я предполагал, что должно же быть что-то не так. Но нет, даже в браке он счастлив", - цитирует слова Овтедо Football Italia со ссылкой на TNT Sports.

Ранее Франческо Тотти рассказал, как чуть не развелся с женой из-за кошки.