У Малиновского может появиться конкурент в Аталанте

Аталанта хочет пополнить состав команды полузащитником Милана.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в скором времени может получить соперника на свое позиции.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, клуб из Бергамо хочет пополнить свои ряды хавбеком Милана Джакомо Бонавентурой. 30-летний футболист может играть на нескольких позициях - центрального, атакующего и флангового полузащитника.

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Летом футболист станет свободным агентом, и миланцы не собираются продлевать контракт. Также в услугах Бонавентуры заинтересованы Торино, Лацио и Фиорентина. Фаворитом считается Торино, но сейчас они взяли паузу в переговорах.

В нынешнем сезоне Бонавентура отыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола.

Ранее Руслан Малиновский рассказал, кто был самым жестоким тренером в его карьере.