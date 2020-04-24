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У Малиновского может появиться конкурент в Аталанте

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Аталанта хочет пополнить состав команды полузащитником Милана.
Джакомо Бонавентура
Джакомо Бонавентура
Getty Images

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в скором времени может получить соперника на свое позиции.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, клуб из Бергамо хочет пополнить свои ряды хавбеком Милана Джакомо Бонавентурой. 30-летний футболист может играть на нескольких позициях - центрального, атакующего и флангового полузащитника.

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Летом футболист станет свободным агентом, и миланцы не собираются продлевать контракт. Также в услугах Бонавентуры заинтересованы Торино, Лацио и Фиорентина. Фаворитом считается Торино, но сейчас они взяли паузу в переговорах.

В нынешнем сезоне Бонавентура отыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола.

Ранее Руслан Малиновский рассказал, кто был самым жестоким тренером в его карьере.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансфер
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