В Италии начнут смягчать карантин с 4 мая

Ожидается, что с этого дня будут разрешены индивидуальные тренировки спортсменов, в том числе и футболистов.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что с 4 мая в стране начнут смягчать карантинные меры.

Ожидается, что с этого дня будут разрешены индивидуальные тренировки для спортсменов, в том числе и футболистов. Также предполагается, что при благоприятных обстоятельствах игроки смогут приступить к командным занятиям с 18 мая, но это пока не окончательное решение.

“Мы работаем над тем, чтобы с 4 мая возобновить работу большей части бизнеса страны, начиная от производства и заканчивая строительством.

Читай также: Бущан: Никакие индивидуальные тренировки не заменят работу на поле

Нельзя продлевать жесткие меры, так как тогда есть высокий риск разрушить социально-экономическую структуру страны. Детали нашего плана будут опубликованы в начале следующей недели“, - приводит слова Конте Football Italia.

Отметим, что точно не откроются с 4 мая бары и рестораны, а школы будут закрыты вплоть до сентября.

Стоит сказать, что на 26 апреля в Италии зафиксировано более 195 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 26 384 человека скончались, а 63 120 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса.